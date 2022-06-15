850 тысяч рублей потеряла тулунчанка после разговора с лжеоператором сотовой связи Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Еще на одну жертву новой мошеннической схемы стало больше в Иркутской области. Жительница города Тулуна после разговора с мужчиной, представившимся оператором сотовой связи, потеряла все свои сбережения и к тому же на ее имя мошенники также оформили кредит в банке. Общая сумма ущерба – 850 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального МВД.

- Звонивший пояснил, что у женщины сим-карта старого образца и требует замены, - говорят полицейские. – Также аферист отметил, что к данной сим-карте подключены дополнительные платные услуги и порекомендовал их отключить.

Выполняя все указания лжеоператора, 45-летняя сибирячка зашла в личный кабинет приложения мобильной связи и продиктовала поступивший ей на телефон код подтверждения.

Этого и добивались мошенники. Они после этого подключили переадресацию вызова на незнакомый женщине номер, списали все сбережения с ее счетов и успели оформить кредит. Сумма вышла не малая, почти под миллион рублей. Узнав об этом, тулунчанка пошла в полицию.

О новом мошеннической схеме жителей Приангарья полицейские уже не раз предупреждали. Накануне даже была обнародована запись разговора с таким лжеоператором сотовой связи – она здесь.

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