Очевидцы помешали похитить человека в Иркутской области

Решением суда на время следствия мужчины останутся под арестом. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Наручники захлопнулись на запястьях трех мужчин, подозреваемых в покушении на похищение человека. Совместную операцию по задержанию провели следователи, сотрудники СОБР Управления Росгвардии и УФСБ России по региону. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Похитить мужчину эта криминальная троица пыталась в марте рядом с одним из кафе в городе Свирск. Мужчины отдыхали, когда в том же зале разглядели земляка, вызывавшего у них неприязнь. В какой-то момент они подошли в нему, обматерили, избили и, угрожая, вывели из кафе. На парковке попытались запихнуть его в багажник автомобиля.

- Преступные действия были пресечены очевидцами произошедшего, - рассказали КП-Иркутск следователи. - После чего злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.

Сыщикам о таком серьезном конфликте стало известно только в начале этого месяца. Разыскать подозреваемых получилось оперативно. Накануне их задержали в городе Черемхово.

- Им предъявлено обвинение в «Покушении на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия», - отметили в Следкоме Приангарья.

Решением суда на время следствия мужчины останутся под арестом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08