Очевидцы помешали похитить человека в Иркутской области

Решением суда на время следствия мужчины останутся под арестом. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области
Наручники захлопнулись на запястьях трех мужчин, подозреваемых в покушении на похищение человека. Совместную операцию по задержанию провели следователи, сотрудники СОБР Управления Росгвардии и УФСБ России по региону. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
Похитить мужчину эта криминальная троица пыталась в марте рядом с одним из кафе в городе Свирск. Мужчины отдыхали, когда в том же зале разглядели земляка, вызывавшего у них неприязнь. В какой-то момент они подошли в нему, обматерили, избили и, угрожая, вывели из кафе. На парковке попытались запихнуть его в багажник автомобиля.
- Преступные действия были пресечены очевидцами произошедшего, - рассказали КП-Иркутск следователи. - После чего злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.
Сыщикам о таком серьезном конфликте стало известно только в начале этого месяца. Разыскать подозреваемых получилось оперативно. Накануне их задержали в городе Черемхово.
- Им предъявлено обвинение в «Покушении на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия», - отметили в Следкоме Приангарья.
Решением суда на время следствия мужчины останутся под арестом.
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