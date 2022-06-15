Движение по железнодорожному переезду на улице Воровского в Иркутске ограничили с 14 июня

Движение по железнодорожному переезду на улице Воровского в Иркутске ограничат с 14 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! В Ленинском округе областного центра будет перекрыто движение по железнодорожному переезду по улице Воровского. Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- На железнодорожном переезде, расположенном по улице Воровского в городе Иркутске, с 14 по 30 июня 2022 года в связи с ремонтными работами будет ограничено движение для транспортных средств. Ограничение действует с 23:00 до 05:00. Время указано местное, - уточняют в ВСЖД.

Объехать данный участок можно по улице Мира. Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменения движения.

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