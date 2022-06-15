На месте трагического ДТП работают инспекторы ГИБДД в Бодайбо Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Бодайбо инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства трагического ДТП. Утром 15 июня на въезде в город 48-леьний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и врезался в стелу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося, пассажир иномарки погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи, - рассказали в ведомстве. - Водитель и второй 47-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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