Наркотики в пульте от телевизора передал мужчина знакомому из Бодайбо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бодайбо суд вынес приговор двум мужчинам 40 и 38 лет за попытку купить наркотики. Через интернет-мессенджер один из них заказал почти 3 грамма запрещенного вещества в республике Бурятия. О помощи он попросил своего знакомого. забрав сверток в поселке Таксимо, сибиряк передал его водителю маршрутки, направлявшейся в Бодайбо, упаковав наркотики в пульт от телевизора. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Злоумышленник, не желая лично получать посылку, привлек для этих целей наркозависимого мужчину, пообещав вознаграждение в виде части запрещенного средства, - рассказали в ведомстве. - Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России по Иркутской области.

Заказчика наркотиков суд приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его соучастника - к лишению свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев.

В отношении жителя Республики Бурятия уголовное дело выделено в отдельное производство.

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