В Иркутске второклассник едва не спалил иномарку, поджигая тополиный пух Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Детская шалость едва не обернулась происшествием в одном из дворов Иркутска. В Свердловском районе мальчишки забавлялись поджигая пух, пока в один момент огонь не перешел на припаркованный автомобиль Honda CR-V. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате пожара повреждены пороги и крыло иномарки, - отметили в ведомстве.

Поджигателем пуха, по вине которого едва не сгорело авто, оказался второклассник, проживающий на бульваре Рябикова. Полиция проводит проверку. Родителей 10-летнего мальчика могут привлечь к ответственности за поведение ребенка.

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