Свыше 30% разрешенной мощности потребляют сетевые компании в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов Иркутская электросетевая компания провела замеры нагрузок по итогам прошедшей зимы. Выяснилось, что в нескольких районах Приангарья территориальные сетевые организации превышают разрешенную мощность.

- Превышения более чем на 30% зафиксированы в Иркутске, Маркова, садоводствах по Мельничному и Голоустненскому трактам, в Смоленщине, Ангарске, Усолье-Сибирском, Слюдянке, Братске и других населенных пунктах, - отмечают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании. - В некоторых территориях вероятность превышения крайне высока в осенне-зимний период 2022-2023 годов с учетом динамики роста нагрузок в последние годы.

В целом по Иркутской области потребление электроэнергии населением зимой 2021-2022 года увеличилось на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,1 миллиарда киловатт-часов.

Специалисты ускоренными темпами продолжают монтаж «умных счетчиков», позволяющих не допускать превышение разрешенной мощности собственными потребителями.

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