2-летняя девочка по вине пьяной матери пострадала в аварии под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне днем, 14 июня, на 10 километре трассы «Иркутск-Усть-Ордынский» 25-летняя женщина не справилась с управлением иномарки Mazda Demio. Машина съехала в кювет и перевернулась. В этот момент в салоне помимо сибирячки находилась ее 2-летняя дочь. Из-за того, что малышка не была пристегнута, во время ДТП она получила травмы. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что автоледи буквально неделю назад привлекалась за управление транспортным средством в алкогольном опьянении, - рассказали в ведомствах. - Медицинское освидетельствование вновь показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе у молодой женщины.

Сотрудники прокуратуры и полицейские начали проверку. В ближайшее время специалисты комиссии по делам несовершеннолетних дадут правовую оценку действиям горе-матери.

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