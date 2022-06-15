Особый противопожарный режим в Иркутской области продлят Фото: Иван МАКЕЕВ

Особый противопожарный режим в Иркутской области продлят до 30 июня. Решение касается южных, центральных и западных районов региона. Меры приняты в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров и угрозой населенным пунктам. На севере области режим продлится до 15 июля. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья со ссылкой на оперативный штаб.

- Для снижения риска пожаров и стабилизации оперативной обстановки устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, - отмечают в правительстве Иркутской области. - Это запрет на разведение костров, палы сухой растительности, сжигание мусора и использование других источников открытого огня для различных нужд, запрет на посещение гражданами лесов при наступлении средних и высоких классов пожарной опасности, заблаговременное согласование с министерством лесного комплекса мероприятий, запланированных в лесных массивах.

В регионе работают группы патрулирования общей численностью более 2 с половиной тысяч человек. По фактам лесных пожаров возбуждено 35 уголовных дел, по 9-ти установлены виновные лица, проводится дознание.

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