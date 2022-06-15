Жители части Шелехова остались без света из-за аварии Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В 11:30 15 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в городе Шелехов. Жители сразу нескольких улиц остались без света. Об этом сообщаю в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов в кварталах 2, 3, на улицах Ангарская, Весенний, Горького, Есенина, Заводская, Кошевого, Левитана, Маршака, Озерная, Рабочий, Репина, Руднева, Северная, Смоленский, Советская, Солнечный, Трудовой, Тюленина, Шевцовой, Юбилейный, - уточнили в соцсетях компании.

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 15:00.

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