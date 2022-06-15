Молодой парень погиб в ДТП с экскаватором в Нижнеудинске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах серьезного ДТП в Нижнеудинске. По предварительной информации, ночью 14 июня на трассе Нижнеудинск-Порог 30-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» врезался в ограждение, установленное на ремонтируемом участке дороги. Из-за удара иномарка столкнулась с припаркованным экскаватором. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося, 23-летний мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении тойоты, скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, - рассказали в ведомстве. - Водитель и 32-летний пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что водителя разбитой иномарки не раз ловили за рулем пьяным. На момент аварии он был лишен водительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристка из Саратова загадала на Байкале желание встретить мужа. Через месяц произошло необъяснимое. Василина Хаерова призналась «Комсомолке», зачем она вернулась на Ольхон год спустя. (подробности)

В Иркутске врачи обнаружили в носу школьницы проросший зуб. Иркутские врачи успешно удалили зуб из носа школьницы. (подробности)