С начала июня ямочный ремонт в Иркутске провели на 5000 квадратных метров дорог. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутяне уже заметили, что ездить по дорогам стало комфортнее. Только за пару недель в городе привели в порядок пять тысяч квадратных метров проезжей части. Ямочный ремонт продолжается во всех районах.

- Работы проводим с помощью специальных машин, применяем струйно-инъекционный метод. У нас четыре комплекса, что позволяет выполнять ремонт одновременно на нескольких улицах, - отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

Технология достаточно простая. Сначала ямы обрабатывают мощным потоком воздуха, чтобы подсушить их и очистить от пыли и мусора. Затем поверхность обрабатывают битумом и заполняют мелким щебнем‚ пропитанным раствором. Сразу после этого открывают движение.

За последние дни починили много улиц: Ракитную, Медведева, Карла Либкнехта, Партизанскую, Трудовую, Трилиссера, Академическую, Авиаторов, Геологов и Севастопольскую. А еще залатали ямы на объездной Ново-Ленино и на пересечении улиц Ядринцева и Советская.

Где ремонт нужен в первую очередь, определяют в том числе по обращениям местных жителей. Всего с начала апреля в Иркутске починили около 39 тысяч квадратных метров магистралей.

- По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонт идет в штатном режиме, - прокомментировал в своем официальном телеграм-канале мэр Иркутска Руслан Болотов. - Началось асфальтирование тротуаров на Воровского и Профсоюзной, к аналогичным работам приступят на Седова.

Напомним, в 2022 году обновят больше 20 километров проезжей части.