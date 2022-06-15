Десять лесных пожаров действуют в Иркутской области на утро 15 июня Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области на утро 15 июня действует десять лесных пожаров. В общей сложности их площадь равна 359,9 гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- За минувшие сутки ликвидировано девять лесных пожаров на площади 35,3 га: три - в Усть-Илимском районе, два - в Усть-Удинском, по одному - в Черемховском, Тайшетском, Нижнеилимском и Куйтунском районах, - рассказали в правительстве. - Полностью локализовано пять пожаров на общей площади 280,8 гектаров - два - в Нижнеудинском районе, по одному - в Усть-Илимском, Киренском и Усть-Кутском районах.

В ликвидации огня в лесу участвовали 414 человек - 169 пожарных-десантников, 138 лесопожарных, 87 работников арендаторов лесных участков, а также 94 единицы наземной техники.

С воздуха за ситуацией с пожарами наблюдают четыре Ан-2 и восемь легкомоторных самолетов. Четыре вертолета Ми-8 перебрасывают десантников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала июня ямочный ремонт в Иркутске провели на 5000 квадратных метров дорог.(подробности)

Молодой парень погиб в ДТП с экскаватором в Нижнеудинске.(подробности)