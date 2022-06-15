64 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 64 случая заражения коронавирусом выявили в Приангарье. По данным на 15 июня, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 295 000 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за все время 290 795 человек, - отметили в ведомстве.

К сожалению, за минувшие сутки был зафиксирован один смертельный случай из-за коронавируса. Так, с начала пандемии умерли от этой болезни 8 678. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 696 пациентов.

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