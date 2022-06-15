Грозы и ливень обещают синоптики в Иркутской области 16 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 16 июня ожидаются сильные грозы и дожди. По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг местами по области будут грозы, ночью и утром в западных районах, в горах Восточного Саяна - ливневые дожди. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Прогноз доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти для своевременного принятия необходимых мер и проведения превентивных мероприятий, - рассказали в ведомстве.

С 16 по 18 июня местами по области ожидается высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. При нем запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также готовить еду на углях и открытом огне.

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