Особый противопожарный режим в Иркутской области продлили до конца июня. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На улице снова жарко. Учитывая погоду, в Иркутской области до конца июня продлили особый противопожарный режим.

- Это необходимо, чтобы сдерживать пожары, вести профилактическую работу, привлекать дополнительные силы и средства, - прокомментировал первый заместитель губернатора Роман Колесов. - Призываю арендаторов, людей, работающих в лесу, соблюдать требования пожарной безопасности. Мы делаем все, чтобы не перейти в режим чрезвычайной ситуации.

Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности зафиксирован в 17 районах. Ходить в тайгу местным жителям запрещается уже при третьем классе. Нарушителей могут привлечь к ответственности. Так, в этом году дознаватели МЧС завели 35 уголовных дел, по девяти установили виновных.

На утро 15 июня в Иркутской области было 10 лесных пожаров общей площадью 359,9 гектаров. Все они зафиксированы на севере региона - в Усть-Илимском, Братском, Бодайбинском, Нижнеилимском, Усть-Кутском районах, а также в Витимском заповеднике.

За сутки в регионе потушили девять пожаров на площади 35,3 гектаров: в Усть-Илимском, Усть-Удинском, Черемховском, Тайшетском, Нижнеилимском и Куйтунском районах. Еще пять взяли в кольцо.