Уголовное дело завели на отца из Иркутской области за долг по алиментам в 900 тысяч рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Прокуратура Баяндаевского района провела проверку должников по алиментам. В итоге обнаружилось, что житель этой местности не выплачивал деньги на своих маленьких детей. Об этом сообщают в пресс- служба прокуратуры Иркутской области.

- Будучи работоспособным, при отсутствии уважительных причин, препятствующих его трудоустройству, не выплачивал алименты в установленном мировым судом размере, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, он был ранее привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов.

Таким образом, накопился большой долг более 870 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Особый противопожарный режим в Иркутской области продлили до конца июня.(подробности)

Грозы и ливень обещают синоптики в Иркутской области 16 июня.(подробности)