В Иркутске больше всего свою работу любят учителя и врачи, выяснил сервис SuperJob Фото: Александр ГЛУЗ

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили у жителей Иркутска, любят ли они свою работу. Как оказалось, свое ремесло любят 54% иркутян, тогда как каждый четвертый (24%) вынужден отдавать себя нелюбимому делу. Кстати, женщины питают теплые чувства к работе заметно чаще мужчин (58% против 49% соответственно).

- Чаще всего в любви к своей работе признаются учителя, врачи и дизайнеры: по 67% из них с удовольствием выполняют задачи на службе, - сообщили в пресс-службе SuperJob. - Влюбленные в свое дело есть и среди главных бухгалтеров. Их -65%, а также воспитателей и экономистов (по 64%), программистов (62%) и медсестер (57%).

А вот не жалуют то, чем зарабатывают на жизнь в основном кладовщики (29%), продавцы (30%), охранники (41%), операторы call-центров (43%) и секретари (44%).

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