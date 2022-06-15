Участник "Слатакиады" в Иркутске сделал любимой предложение руки и сердца. Фото: архив компании.

"Слата" каждый год начинает лето с ярких спортивных состязаний. Так, 11 июня состоялась традиционная "Слатакиада", в которой поучаствовали больше 600 иркутян - это сотрудники компании и их семьи, а также команды партнеров.

- В этом году ярким акцентом мероприятия, где символично звучит слоган «Ритм наших сердец», стало предложение руки и сердца. Я убежден, что у мероприятия большое будущее, в том числе и за пределами компании, - поделился исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

Председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц отметил, что компания больше 20 лет сохраняет традиции, и для команд очень важно участие и победа в корпоративных состязаниях.

Возможно, "Слатакиада" в ближайшие годы станет таким же общегородским соревнованием, как и иркутский международный "Слата Марафон", который, к слову, пройдет уже совсем скоро - 26 июня. Победители получат переходящий кубок и денежный приз.