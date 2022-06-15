Семилетний ребенок на самокате попал под колеса Honda Fit в Тулуне Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тулуне семилетний мальчик ехал через пешеходный переход на самокате. 51-летний водитель автомобиля Honda Fit в тот момент наехал на него. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В момент аварии мальчик находился на улице один, - рассказали в ведомстве. - В результате инцидента, ребенок был доставлен в медучреждение.

Сотрудники ГИБДД напоминают родителям о беседах на тему правил безопасного поведения на дороге. Важно помнить, что переезжать на велосипеде, самокате, моноколесе «зебру» нельзя. Это небезопасно.

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