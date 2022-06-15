Территорию возле остановки «Школьная» в Ленинском округе Иркутска благоустроят. Фото: администрация Иркутска.

В Иркутске на улице Розы Люксембург возле остановки "Школьная" появится скверик. Старые тротуары уже убрали, уложили новые бордюры, протянули кабель для освещения.

- Предусмотрено устройство тротуаров, лестницы и пандусов. Возле остановки «Школьная» появятся скамейки и урны, а также велопарковки, -сообщила заместитель начальника отдела благоустройства городской среды администрации Иркутска Алена Шубина. - Будет смонтировано наружное освещение. В центральной части установят стелу.

А еще на улице Розы Люксембург высадят деревья, создадут цветники и газоны. В целом уже выполнено 40% работ. Закончить благоустройство подрядчик должен в сентябре. Территорию приводят в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

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