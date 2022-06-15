Скульптуру девушки установили на берегу реки Белой в Усольском районе. Фото: правительство Иркутской области

В поселке Новомальтинске Усольского района на берегу реки Белой установили скульптуру девушки. Ее назвали «Девушка, выходящая из воды». Теперь это место стало визитной карточкой поселения. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Скульптура выполнена из армированного железобетона, в композицию встроена подсветка, что делает ее более выразительной ночью, - отметили в правительстве. - Автор композиции – всемирно известный скульптор из поселка Тельма Иван Зуев. Неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов ледовой скульптуры, он входит в список лучших скульпторов планеты. У этого автора также есть работа «Мамонты» в селе Мальта Усольского района.

Изваяние было установлено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Также на берегу реки Белой появился новый сквер.

Напомним, работы по благоустройству начаты в 2020 году. Были поставлены информационные стенды о городах-героях в период ВОВ, новые дорожки, освещение, скамейки и урны. В 2022 году благоустройство будет продолжено, до конца лета планируется полностью закрыть контур сквера. Завершающий этап строительства запланирован на 2023 год.

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