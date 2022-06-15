Отец и трое сыновей из Забайкалья приговорены к 56 годам колонии за групповое убийство Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

В Забайкалье суд вынес приговор 43-летнем отцу и трем его сыновьям в возрасте 27, 21 и 17 лет, которых обвинили в групповом убийстве. Как выяснили следователи, 18 февраля 2021 года в селе Танга они вчетвером забили до смерти 21-летнего односельчанина. Помимо этого, во время драки они избили еще одного мужчину, который получил различные травмы. За эти преступления, семейство в полном составе отправилось за решетку на длительные сроки.

- Отец приговорен к 18 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Двое его сыновей отправятся в колонию строгого режима на 15 лет и 14 лет 1 месяц соответственно. Третий сын приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.

Таким образом, на четверых, отец и сыновья получили 56,5 лет заключения.