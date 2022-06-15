Стало известно, кто занял пост нового министра строительства Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области назначен новый министр строительства - Александр Галкин. К обязанностям он приступил 15 июня.

- Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, - рассказали в правительстве.

До получение новой должности Александр Галкин находился на посту заместителя министра, а после назначения Павла Писарева заместителем председателя правительства Иркутской области – осуществлял полномочия министра.

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