Дольщики долгостроя на Сергеева в Иркутске получат компенсации. Фото: правительство Иркутской области

Дольщики долгостроя на Сергеева в Иркутске получат компенсации. Своих квартир они ждали несколько лет. Решение о выплатах приняли на наблюдательном совете Федерального фонда развития территорий на три месяца раньше. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Для получения средств гражданам нужно будет обратиться в Фонд развития территорий с заявлением о выплате возмещения, предоставить документы на жилье, - рассказал руководитель Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иркутской области Роман Лиходиевский. - Средства поступят в течение 10 рабочих дней после подачи документов. Размер возмещения будет установлен в соответствии с рыночной стоимостью аналогичного жилого помещения.

Напомним, компания-застройщик ООО «БазисСтройИнвест» в 2020 году была признана банкротом, поэтому не смогла выполнить обязательства перед дольщиками. Жилой комплекс на Сергеева - это четыре блок-секции и подземная автостоянка. Исходя из проекта, вся инфраструктура и инженерное оборудование располагается в подземной автостоянке. В 23 квартирах проживают иркутяне, но общая готовность дома не больше 80 %. Это значит, что, согласно измененным правилам, невозможно принять решение о целесообразности завершения строительства.

В Иркутской области за 2,5 года урегулированы вопросы по 20 проблемным объектам, восстановлены права 371 гражданина.

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