На Петербургском экономическом форуме подписали соглашение по производству электробусов в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 15-18 июня, Корпорация развития Иркутской области и Сычуаньская компания по производству автобусов подписали соглашение по запуску совместного высокотехнологичного предприятия. Предполагается, что в столице Приангарья начнут выпускать электромобили и электробусы.

- Проект очень важен для нашего региона и мы заинтересованы в его скорейшей реализации, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Ситников. - В Иркутской области разработана эффективная система мер и инструментов поддержки бизнеса. У нас созданы благоприятные условия для развития инновационных отраслей промышленности и экономики, активно реализуется стратегия социально-экономического развития, мы открыты для иностранных инвестиций.

Генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Александр Лаутин подчеркнул, что этот проект масштабный, резонансный, он потребует больших усилий с обеих сторон, и в то же время задаст новый вектор развития промышленности в нашем регионе.

Уже разработана дорожная карта и сформирована рабочая группа, которая займется воплощением проекта. Вместе с городской администрацией подыскивают площадку, где разместить производства, а параллельно разрабатывают бизнес-план и техническую документацию.