Самолет вернулся в Иркутск из-за заболевшей пассажирки Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске самолет по рейсу Иркутск-Чара не смог добраться до места назначения. Как стало известно корреспонденту «КП»-«Иркутск», пилоту пришлось вернуться из-за плохого самочувствия пассажирки.

- Воздушное судно вылетело из города, через час пассажирке стало плохо, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

В Иркутске ей оказали помощь и самолет вылетел снова в Чару. В аэропорту аэробус простоял около часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, кто занял пост нового министра строительства Иркутской области. Министром строительства Иркутской области назначили Александра Галкина. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области. (подробности)

182 тысячи жителей Иркутской области смогут пройти углубленную диспансеризацию в этом году. Эти обследования назначают переболевшим коронавирусом.(подробности)