Большегруз с бревнами влетел на большой скорости в забор и перевернулся в Усть-Куте
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Усть-Куте произошло дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно «КП»-«Иркутск» большегруз с бревнами на огромной скорости влетел в забор и перевернулся. По пути он задел едущий в туже сторону легковой автомобиль, а также зацепил электрический столб.
Водитель грузовой машины оказался жив, но заперт в кабине. Спасателям пришлось вызволять его с помощью болгарки. По неподтвержденным источникам, шофер пробыл в грузовике около двух с половиной часов – были проблемы с подключением строительного инструмента. Его с переломом ноги увезли на скорой в больницу.
Информации о пострадавших в легковом автомобиле пока нет. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.
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