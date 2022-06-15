Большегруз с бревнами влетел на большой скорости в забор и перевернулся в Усть-Куте Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усть-Куте произошло дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно «КП»-«Иркутск» большегруз с бревнами на огромной скорости влетел в забор и перевернулся. По пути он задел едущий в туже сторону легковой автомобиль, а также зацепил электрический столб.

Водитель грузовой машины оказался жив, но заперт в кабине. Спасателям пришлось вызволять его с помощью болгарки. По неподтвержденным источникам, шофер пробыл в грузовике около двух с половиной часов – были проблемы с подключением строительного инструмента. Его с переломом ноги увезли на скорой в больницу.

Информации о пострадавших в легковом автомобиле пока нет. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

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