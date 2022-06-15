Результаты ОГЭ-2022 Иркутск. Рассказываем, где и когда можно посмотреть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часть основных экзаменов, по которым школьники сдают ЕГЭ и ОГЭ прошла. Остался последний рывок и будет финишная прямая. Где и когда узнавать результаты единого государственного экзамена – понятно, а основного государственного экзамена – вопрос.

По информатике, химии, географии и биологии свои баллы можно смотреть уже через два дня, с 17 июня.

Результаты ОГЭ выпускники девятого класса могут узнать в своей школе, а также в пунктах проведения экзамена или на официальном региональном сайте ГИА.

Если вдруг произошла задержка и до сих пор не известен результат, то можно обратиться на горячие линии по вопросам сдачи ГИА. Там специалисты дадут всю интересующую информацию. Звонок будет бесплатный.

По другим предметам итог ОГЭ также не заставит себя ждать. Литература, физика, информатика и география станут известны с 20 июня, а русский язык – с 25 июня.

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