Иркутянам рассказали, как аллергикам спасаться от тополиного пуха Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал, как спасаться иркутянам-аллергикам от цветения тополя. Врач отметил, что аллергия у человека возникает только при контакте с аллергеном. Сначала нужно защитить нос, рот и глаза от попадания тополиного пуха. Об этом сообщают в NEWS.ru.

Если вести разговор о том, как защититься дома, то необходимо затянуть окна москитной сеткой или марлей окна, так в квартиру не попадут пыль, пыльца и пух, - рассказал Владимир Болибок. - То же самое желательно сделать на работе, если есть такая возможность. Если ее нет, то договориться о кондиционерах, так как за счет фильтрации воздуха с улицы, и пыльца, тополиный пух в помещение не попадут.

Перед выходом из дома, нужно надеть маску и очки. Это, по словам аллерголога-иммунолога, самый простой, дешевый и в тоже время эффективней способ.

Благодаря масочному режиму в период коронавирусной инфекции защита очень хорошо помогала от респираторных аллергозов. Пыльца, по сравнению с вирусом, очень крупная, она застрянет на любой тканевой маске.

При появлении симптомов аллергии, нужно обратиться к врачу, а также пройти аллергологическое обследование, чтобы узнать, какой аллерген раздражает. Ждать, когда закончится сезон, не нужно.

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