Кардиолог рассказал иркутянам, как не получить инсульт в жаркие дни летом Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о том, как обезопасить себя в жаркие дни летом. Главное правило – это пить нормальное количество любой жидкости. Об этом сообщают в NEWS.ru.

- Дело в том, что в жару увеличивается потоотделение и когда температура находится на уровне 25 градусов, дальнейшее ее повышение даже на один пункт приводит к резкому оскудению внутреннего содержания жидкости, что, в свою очередь, приводит к увеличению вязкости крови, что может вызвать фатальные процессы в организме, - отметил Владимир Хорошев.

Особенное внимание своему здоровью в это время года нужно уделить людям, перенесшим коронавирусную инфекцию. Так как, если человек переболел ею хотя бы в легкой форме, вирус уже оставил в организме патологии и мог серьезно усугубить ситуацию. Необходимо стараться не выходить на улицу в период активных солнечных. И пить не меньше трех литров воды.

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