Грозу и небольшой дождь обещают синоптики в Иркутске 16 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 июня будет с переменной облачностью, а еще вероятно с небольшим дождем и грозой. Осадки синоптики Иркутского Гидрометцентра прогнозируют во второй половине дня – вечером.

- В Иркутске 16 июня дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, - добавляют метеорологи. - Температура днем составит +26….+28 градусов.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, в четверг составляет 717 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года считается вариантом нормы. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 16 июня также предполагает дожди – местами кратковременные, местами – грозы.

Ветер по Приангарью гуляет юго-восточный, северо-восточный, в западных районах западный, северо-западный с порывами до 14 м/с. Днем по области столбики уличных термометров покажут +26…+31. Однако, если небо закроют облака, похолодает до +16…+21.

В лесах региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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