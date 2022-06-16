Мать-алиментщица пыталась сбежать от приставов в Иркутской области, но ее догнали Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Воспитывать свою дочь сама жительница Жигаловского районе не смогла, девочка находится под опекой. Но это не освободило мать от ответственности, она должна была выплачивать алименты на содержание ребенка. Последнего женщина делать не стала, накопила долг в полмиллиона рублей, а от приставов пыталась сбежать. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

- В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Но и это еще не все. В день, когда ее принудительно привели к дознавателю отделения судебных приставов по Жигаловскому и Качугскому районам, она решила пуститься в бега. Приставам удалось догнать ее, так в отношении женщины был составлен еще и протокол об административном нарушении за «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению….». За это сибирячке предстоит также выплатить штраф, размер его определит мировой судья.

- Это не освободит женщину от необходимости выплатить задолженность по алиментам, - подчеркивают специалисты.

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