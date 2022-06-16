Подрядчик выставил на продажу старые детские площадки в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Администрация Иркутска уличила подрядчика в продаже старых детских площадок. Они были демонтированы в 2021 году. Жители города увидели объявления в интернете и сильно возмутились. Фото были сделаны прямо во дворах еще до начала демонтажа. С жалобой они обратились в мэрию города и Народный фонд. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Технические характеристики оборудования детских площадок после демонтажа не соответствуют нормативам, их повторное использование крайне опасно, - рассказал заместитель мэра – председатель комитета по Октябрьскому округу Георгий Комаров. - Подрядчик был обязан утилизировать данные игровые комплексы.

Отмечается, что городки находились на инженерных, в основном, тепловых сетях. Сейчас администрация областного центра проводит проверку. Комитет по управлению Октябрьским округом направил обращение в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свет отключили в части Свердловского района в Иркутске.(подробности)

Два рыбака утонули, перевернувшись на лодке на Братском водохранилище.(подробности)