Иркутская область получит еще 989 миллионов рублей на строительство школы в Тайшете. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутской области выделят еще 989 миллионов рублей на возведение школы на 1275 мест в Тайшете. Такое решение приняли на заседании под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

- Хочу отметить, что Иркутская область в зеленой зоне по исполнению федерального проекта «Современная школа». И мы как раз выделяем дополнительные деньги на завершение строительства еще одной школы. Она необходима, так как район активно застраивается, - сказал Марат Хуснуллин.

Глава региона Игорь Кобзев отметил, что учреждение очень значимо для территории - на уроки туда будут ходить дети из нового микрорайона "Миниполис", где планируется 78,7 тысяч квадратных метров жилья. Школу стоимостью 2,34 миллиарда рублей начнут возводить в этом году, а закончат в 2024-м. Соглашения с Минфином и Минстроем РФ подписаны.

Отметим, что микрорайон будут строить за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Всего таких проектов в Приангарье сейчас пять - кроме Тайшетского района, это развитие предместья Рабочего в Иркутске, поселка Малая Еланка Иркутского района, а также Ангарска и Усть-Кута. Все эти проекты - под особым контролем правительства области и губернатора Игоря Кобзева.