Летний концерт участников проекта «Джаз для смелых» пройдет в Иркутске 16 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске в сквере на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской 16 июня состоится концерт участников образовательного проекта «Джаз для смелых». Он проводится в рамках фестиваля «Джаз на Байкале». Об этом сообщают пресс-службе администрации Иркутска.

- Начало концерта в 19.30, вход свободный, - отметили в администрации. - В программе заявлены вокальные и инструментальные джазовые композиции, исполняемые сольно и в ансамбле.

Напомним, сообщество «Джаз для смелых» основали музыкант Александр Филиппов, а также Фонд поддержки инновационных творческих проектов и музыкального развития «Джаз на Байкале». В 2022 году оно получило поддержку Фонда президентских грантов. Начинающих музыкантов, желающих стать участниками проекта в этом году и прошедших отбор, бесплатно обучают игре на инструментах и вокалу.

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