93 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 93 случая заражения коронавирусом выявили в Приангарье. По данным на 16 июня, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 295 093 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за все время 290 900 человек, - отметили в ведомстве.

К счастью, за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая из-за коронавируса. Так, с начала пандемии умерли от коронавируса 8 678. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 696 пациентов.

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