Восьмилетнего мальчика на самокате сбила маршрутка в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске днем возле остановки «23 школа» под колеса маршрутки попал восьмилетний мальчик. Он переезжал дорогу на самокате. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате, - рассказали в ведомстве.

Мальчик жив, его увезли в больницу на скорой с травмами. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины аварии.

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