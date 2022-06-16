СК проведет проверку после пропажи двух рыбаков в Братском водохранилище

СК проведет проверку после гибели двух рыбаков на Братском водохранилище Фото: Иван МАКЕЕВ

В Усть-Удинском районе СК проводит доследственную проверку по факту происшествия на Братском водохранилище. 14 июня четверо мужчин на моторной лодке рыбачили в районе села Аталанка, но позже уплыли дальше от населенного пункта. Там лодка перевернулась. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Двоим мужчинам удалось спастись, остальные – 20 летний молодой человек и его 28-летний товарищ до настоящего времени не обнаружены, - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают спасатели. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение.

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