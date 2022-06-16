Калифорнийскую щитовку обнаружили у иностранного пассажира в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

Калифорнийскую щитовку обнаружили в ручной клади у пассажира из Таджикистана. Это опасное насекомое спряталось в свежих яблоках. Вредитель может уничтожить около 270 видов растений, в том числе яблоня, груша, абрикос, айва, вишня, боярышник, грецкий орех и многие другие. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- Щитовка селится значительными колониями на стволах, ветвях, листьях и плодах, - рассказывают специалисты. - Она истощает деревья, приводит к растрескиванию и отмиранию коры, преждевременному листопаду, уменьшению прироста и засыханию побегов, плоды деформируются и становятся мелкими. На плодах и молодых побегах в местах повреждения появляются характерные красные пятна.

Напомним, продукция из Таджикистана запрещена к ввозу в Россию. Яблоки у пассажира были изъяты и уничтожены.

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