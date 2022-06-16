Схема движения транспорта изменится из-за перекрытия улицы Шевцова в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На улице Шевцова в Иркутске изменится движение транспорта на время ремонта. Там проведут работы на теплотрассе, из-за чего с 9:00 20 июня до 20:00 30 июня будет перекрыт участок проезжей части в районе дома № 16, от Рабочего Штаба до Петрова. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Автобусы № 27 «м/р Топкинский – Ц.Рынок – м/р Топкинский», № 49 «м/р Топкинский – Автовокзал – Ц. Рынок – Ж.Д. Вокзал – Цирк – Автовокзал – м/р Топкинский» и № 67 «м/р Топкинский – м/р Первомайский» при следовании из центра города после улицы Баррикад будут направлены по Радищева, Петрова, Шевцова. При движении из Топкинского после улицы Шевцова транспорт проследует по Петрова, Радищева, Баррикад, Рабочей и далее по маршрутам, - рассказали в администрации Иркутска.

При этом в обоих направлениях будут исключены остановочные пункты «Гараж» и «ГПТУ № 1». При осуществлении рейса из центра автобусы №27, 49 и 67 будут останавливаться на остановке «Поликлиника № 9». Также будут созданы дополнительные остановки при следовании из центра в микрорайон Топкинский – у дома № 40 по улице Петрова, в обратном направлении – у дома № 16а (около садового центра). Также транспорт будет останавливаться напротив дома № 12. Автобусы по маршруту № 9 «Ц.Рынок – пр. Радищева (с. Дубинина)», № 56 «м/р Солнечный – пр. Радищева» при следовании в центр города будут следовать по улицам Радищева, Баррикад, Рабочая и далее по маршрутам. Остановки «Гараж» и «ГПТУ № 1» временно исключат.

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