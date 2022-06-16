Движение по улице Костычева в Иркутске ограничат с 1 по 15 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Свердловском районе Иркутска будет перекрыто движение по улице Костычева. Это связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и канализации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 09.00 утра 01 июля до 18.00 15 июля 2022 года будет ограничено движение автотранспорта по объездной дороге улиц Костычева, Академической в районе дома Костычева, 27/13, - сообщили в администрации Иркутска.

Водителей настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

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