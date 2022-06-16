Влажную уборку от тополиного пуха проводят на дорогах Иркутска

Влажную уборку от тополиного пуха проводя на дорогах Иркутска. Фото: администрация Иркутска

Техника вышла на улицы Иркутска ради борьбы с тополиным пухом. Влажная уборка проходит во всех районах города. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– На магистральные улицы выведены 11 подметально-уборочных комплексов. В основном «Пумы» и «Скандии» работают в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта, – рассказал директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

Пока нет дождей проезжую часть дорог увлажняют. Пять поливомоечных машин выезжают на улицы города ночью. Работают четыре уборочных комплекса с функцией полива. Дополнительно на городские улицы выведены три тракторных щетки.

Остановки общественного транспорта и прилегающие к ним территории, пешеходные переходы, тротуары и газоны очищают от пуха вручную.

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