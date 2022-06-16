150 тысяч рублей компенсации выплатила администрация Иркутска упавшей с качелей девочке. Фото: прокуратура Иркутской области

Администрация Иркутска выплатила компенсацию морального вреда девочке, получившей травмы на детской площадке в одном из дворов Ленинского округа. Летом прошлого года ребенок качался на качелях, когда лопнула цепь. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе надзорных мероприятий выявлено, что оборудование детской игровой площадки находится в муниципальной собственности, в связи с чем, обязанности по контролю технического состояния игрового оборудования, устранению нарушений целостности оборудования, а также принятии мер по ограничению использования неисправного оборудования возложены на администрацию Иркутска, - отметили в ведомстве. - Однако, органом местного самоуправления указанные обязанности надлежащим образом исполнены не были.

Прокуратура направила в суд иск к администрации областного центра о выплате ребенку компенсации. Требования были удовлетворены. В пользу девочки было взыскано 150 тысяч рублей.

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