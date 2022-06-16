Иркутская и Ленинградская области заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Приангарье подписало соглашение о сотрудничестве с Ленинградской областью. Подписи под документом поставили губернаторы регионов во время Петербургского международного экономического форума. Области будут взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах.

- Торговля, сельское хозяйство, туризм представляются перспективными направлениями для сотрудничества между нашими регионами, - прокомментировал глава Приангарья Игорь Кобзев. - Иркутская область заинтересована во взаимодействии в сферах животноводства и рыбохозяйственной деятельности, агротуризма. Уверен, что подписание соглашения позволит укрепить межрегиональные связи и реализовать планы на благо жителей.

- Несмотря на расстояние, области очень похожи и структурой промышленности, и сельским хозяйством, и численностью населения, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Но самое главное, у нас одна цель - повышение качества жизни населения. Мы будем совместно работать в этом направлении, обмениваться опытом, лучшими практиками.

Игорь Кобзев сказал, что пока из нашей области в Ленинградскую завозятся, по большей части, пиломатериалы. Но поставки можно расширить - Приангарье готово отправлять, например, бутилированную воду, угощения из даров леса, БАДы, мучные кондитерские изделия, которые долго хранятся.