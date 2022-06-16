Об отключении света до 9 часов предупредили иркутян Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Иркутске 17 июня пройдут плановые отключения света. Самое долгое из них продлится до 9 часов, самое кратковременное - полчаса. Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Октябрьского и Ленинского районов. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.

Также жителей районов, где ожидаются плановые отключения, предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Сроки могут скорректировать из-за погоды или неполадок оборудования.

Свет отключат в части Свердловского, Октябрьского и Ленинского районов Иркутска 17 июня

Все отключения по этим адресам плановые.

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