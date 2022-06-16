Проект закона об инвестиционной политике рассмотрен в ЗС Иркутской области

Проект закона об инвестиционной политике рассмотрели члены профильного комитета ЗС.

Члены комитета по собственности и экономической политике ЗС рассмотрели законопроект об инвестиционной политике в Иркутской области. Предлагается устанавить основные понятия, принципы инвестиционной политики, гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, полномочия областного парламента и правительства региона в сфере инвестиционной политики и т.д. Кроме того, определяется порядок и условия заключения инвестиционных соглашений.

Аналогичные законы приняты во многих регионах России, в Сибири - во всех. На разработке законопроекта в Иркутской области настаивал спикер областного парламента Александр Ведерников и депутаты. По их мнению, он должен стать комплексным региональным законодательным актом, регулирующим отношения в сфере инвестиционной политики.

Проект закона будет доработан в рамках второго чтения с учетом предложений депутатов и Контрольно-счетной палаты.

На заседании комитета также депутаты обсудили отчет правительства Иркутской области о распоряжении государственной собственностью Иркутской области за 2021 год. Отчет внесен в повестку ближайшей сессии Законодательного Собрания.