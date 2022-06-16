Разворот в районе строительного рынка запретят на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске Фото: Александр ГЛУЗ

Внимание, автомобилисты Иркутска! На объездной дороге микрорайона Ново-Ленино запретят разворот в районе строительного рынка «Молоток». С 20 июня там будет действовать дорожный знак «Движение прямо». Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- По результатам анализа дорожно-транспортных происшествий за пять месяцев текущего года, указанный участок признан аварийно-опасным, - отметили в администрации Иркутска.

Решение о запрете разворота принято на заседании оперативного штаба по снижению уровня аварийности на автомобильных дорогах Иркутской области.

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