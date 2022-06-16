Иномарка превратилась в хлам после ДТП под Иркутском. В салоне находились трое детей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Под Иркутском 16 июня произошло серьезное ДТП. Лобовое столкновение случилось на Александровском тракте. Из-за сильного удара автомобиль Renault превратился в груду металлолома. Самое страшное, что в момент аварии в салоне находились дети. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

- Трое детей, находившиеся в салоне Renault, были в автокреслах, помощь медиков не понадобилась, - рассказали в ведомстве.

Также в Госавтоинспекции отметили, что благодаря ответственному отношению родителей удалось избежать трагических последствий, несмотря на значимые повреждения иномарки.

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