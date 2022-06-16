Остановку садоводческих маршрутов в Иркутске временно перенесут Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В администрации Иркутска горожан предупреждают о временном переносе остановки садоводческих маршрутов. Теперь уехать на дачу из областного центра будет возможно не с улицы Софьи Перовской, как это было раньше, а с Карла Либкнехта.

- с 20 июня по 20 июля остановочный пункт «улица С. Перовской» для межмуниципальных сезонных садоводческих маршрутов №№ 110, 136, 137, 139 будет перенесен к дому №38 по улице Карла Либкнехта, - рассказали в администрации города.

Изменения связаны с проведением плановых земляных работ и временным закрытием движения транспорта на участке улицы Софьи Перовской.

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